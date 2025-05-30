Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Keçikaya HES üretim tesisi için Ankara’daki bazı taşınmazlar, RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Ardahan’daki bazı taşınmazlar, RM-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapılması amacıyla Kastamonu’daki bazı taşınmazlar, Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

154 kV Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Aksaray, Ankara, Konya ve Niğde’de bulunan bazı taşınmazları enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştıracak.