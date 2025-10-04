Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 7 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 7 şirkete lisans verirken 3 şirketin lisansını sonlandırdı, bir şirketin lisansını ise iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 lisans verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 1 şirkete üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da 1 lisans sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi, 2 şirketin de lisans süresi uzatıldı.