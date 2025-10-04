Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK 7 şirkete lisans verdi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, EPDK, 7 şirkete lisans verirken 3 şirketin lisansını sona erdirdi.
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 7 şirkete lisans verirken 3 şirketin lisansını sonlandırdı, bir şirketin lisansını ise iptal etti.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 7 lisans verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 1 şirkete üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da 1 lisans sona erdirildi.
Petrol piyasasında ise 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi, 2 şirketin de lisans süresi uzatıldı.