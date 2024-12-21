Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan birçok üniversiteye yeni rektör atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de birçok rektör ataması yer aldı.

Rektör atanan üniversiteler şöyle sıralandı:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal,

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu ve Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu'nun seçildiği duyuruldu.

Öte yandan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı. Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.