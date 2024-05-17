Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Siyaset
  • 17.05.2024 08:22
  • Giriş: 17.05.2024 08:22
  • Güncelleme: 17.05.2024 08:25
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine 3 isim atandı.

Karara göre; eski Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Nuh Yılmaz ve akademisyen / SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atandı.

BirGün'e Abone Ol