Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine 3 isim atandı.
Karara göre; eski Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Nuh Yılmaz ve akademisyen / SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atandı.