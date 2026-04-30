Resmi Gazete'de yayımlandı: Hâkim ve savcıların terfi hesaplamasında değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilke kararıyla hâkim ve savcıların derece yükselmesi esaslarında değişikliğe gidildi.

Terfi değerlendirmesinde “yüzdelerin 10’ar puan aşağısının esas alınması” hükmü kaldırılırken, yeni düzenlemenin 2026 Ağustos terfi döneminden itibaren uygulanacağı belirtildi.

HSK tarafından alınan ilke kararıyla, hâkim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin esasları düzenleyen önceki kararda değişiklik yapıldı.

Buna göre, 2018 tarihli ilke kararının 12’nci maddesinde yer alan ve terfi hesaplamasında “yüzdelerin 10’ar puan aşağısının esas alınmasını” öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Kararla birlikte ilke metnine geçici madde de eklendi.

Buna göre yapılan değişikliğin, HSK Genel Kurulu’nun 22 Nisan 2026 tarihli kararı doğrultusunda 2026 yılı Ağustos terfi döneminden itibaren uygulanacağı ifade edildi.