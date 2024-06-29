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Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK'de yeni atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısı yeni görev yerlerine atandı.

Güncel
  • 29.06.2024 00:32
  • Giriş: 29.06.2024 00:32
  • Güncelleme: 29.06.2024 00:39
Kaynak: ANKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK'de yeni atamalar
AA

 Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adli ve idari yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

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