Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK'de yeni atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısı yeni görev yerlerine atandı.

Güncel 29.06.2024 00:32 Giriş: 29.06.2024 00:32

Güncelleme: 29.06.2024 00:39 Kaynak: ANKA

A- A A+

AA