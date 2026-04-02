Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK'den yüzlerce hakim ve savcı hakkında karar

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Aralık 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

11 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 1 Nisan 2026 tarihli kararıyla, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. Karar, oybirliğiyle alındı.

En kritik atama MİT Tırları ve Hrant Dink cinayeti davasına savcı olarak bakan Muhammed İkbal Anar'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanması oldu.

YERLERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR

1) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ümmü Gülsüm Şamlı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

2) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Avni Kağan Kaytancı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

3) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ferhunde Çiligir Şimşek, Ankara Hâkimliğine

4) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Betül Nas Gülol, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

5) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Zühal Tokar Güneş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

6) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Gülşen Kandemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine

7) İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Anar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

8) İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına

9) Denizli Cumhuriyet Savcısı Eren Bingöl, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

10) Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilli Gültekin Bülbül, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına

11) Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Sevda Aydın Bülbül, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.