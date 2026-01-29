Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK’den yeni atamalar
HSK'nin adli ve idari yargıya ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre ad çekme sonucu adli yargıda 6 hakim adayı ve 1 cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 3 hakim adayı göreve atandı.
Kaynak: AA
Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.