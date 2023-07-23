Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuruna yüzde 30,5 zam
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Euro değeri, temmuzda yüzde 30,5 oranında artırıldı.
Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile ilaç fiyatlandırmasında baz alınan Euro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapıldı.
"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapılan kararda şu ifadeler yer aldı:
"- Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2023 yılı Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlerde uygulanmaz.