Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuruna yüzde 30,5 zam

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Euro değeri, temmuzda yüzde 30,5 oranında artırıldı.

Ekonomi
  • 23.07.2023 07:23
  • Giriş: 23.07.2023 07:23
  • Güncelleme: 23.07.2023 07:27
Abone Olgoogle-news
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuruna yüzde 30,5 zam
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile ilaç fiyatlandırmasında baz alınan Euro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapıldı.

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapılan kararda şu ifadeler yer aldı:

"- Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2023 yılı Temmuz ayında %30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlerde uygulanmaz.

  • 2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 48,41 TL ve diğer ürünlerde 25,30 TL olmuştur."
BirGün'e Abone Ol