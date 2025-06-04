Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz yasası yürürlüğe girdi

"10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. İnfaz düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan infaz yasasına göre, 25 bin kişinin cezaevinden tahliyesi başlayacak.