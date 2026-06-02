Resmi Gazete'de yayımlandı: İnternet alışverişlerinde yeni dönem

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde yeni dönemin kapısı aralandı.

Anayasa Mahkemesi, internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin ayıplı maldan doğan haklarını kullanmasını sınırlayan ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu daraltan bazı hükümleri iptal etti.

Mevcut düzenlemede yer alan hüküm, tüketicinin internet üzerinden satın aldığı malın ayıplı çıkması halinde aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu sınırlıyordu. Tüketici platformlarla değil sadece satıcı ile karşı karşıya geliyordu.

AYM, söz konusu istisnayı Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 48): Aracı hizmet sağlayıcıların (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, N11 vb.) bazı tüketici haklarının kullanımından doğan sorumluluklarını sınırlandıran istisna hükmü tamamen iptal edildi.

AYM, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesinde yer alan ve aracı hizmet sağlayıcıların, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içerik konusu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığını düzenleyen hükmü de tüketici sözleşmeleri yönünden iptal etti.

"ARACIYIZ" SAVUNMASI BİTECEK

Bu kararla tüketici sözleşmeleri bakımından e-ticaret platformlarının sorumluluğunu tamamen dışlayan yaklaşım Anayasa’ya aykırı bulundu. AYM’nin bu kararının platformların 'Biz sadece aracıyız' savunmasını önemli ölçüde etkisiz hale getireceği öngörülüyor.

İptal edilen bu hükümlerin yürürlüğe girmesiyle vatandaşlar dolandırıldığında ya da ayıplı mal aldığında sadece satıcıyla değil, platformla da muhatap olacak. Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi devler artık satıcılarını daha sıkı denetlemek zorunda kalacak.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, iptal hükümlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.