Resmi Gazete'de yayımlandı: İnternet siteleri ve gazeteler için yeni düzenlemeler

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yapılan değişiklikle yönetmeliğin birçok maddesinde güncelleme yapıldı. Buna göre, internet haber siteleri, alan adı değişikliklerini mevcut içerikleri ve içerik yönetim sistemlerini koruyarak yapmak zorunda olacak; bu süreçte yeni bir site oluşturulamayacak ve başka bir internet sitesine devir gerçekleştirilemeyecek. Yeni alan adının mevcut sitenin ana alan adı olması zorunlu tutuldu.

FİKİR İŞÇİSİ VE İKAMET ŞARTLARINA DÜZENLEME

Yönetmelikte, fikir işçilerinin ikamet koşullarına ilişkin önemli değişiklikler yer aldı. Aynı il ve komşu illerde olmak kaydıyla, gazete veya internet sitesinin yayın yerinin dışında ikamet edilebilmesinin önü açıldı. Bu durumlarda görevlerin sürekli ve amaca uygun yürütülüp yürütülemeyeceğine Kurum karar verecek.

Yaygın gazeteler ile çeşitli kategorilerdeki internet haber siteleri için kontenjan yerinde ikamet zorunluluğu belirli sayılarla sınırlandırıldı. Yazar olarak istihdam edilenler için ise bazı şartlar aranmayacak.

HABER SAYISI VE ZİYARETÇİ KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İnternet haber sitelerinin günlük asgari haber sayıları yeniden düzenlendi.

Genel kategoride 120, 1. kategoride 50, 2. kategoride 40, 3. kategoride 25, 4. kategoride 20 ve 5. kategoride 15 haber yayımlanması zorunlu olacak.

Ayrıca, bazı maddelerde “günlük asgari tekil ziyaretçi” şartına “doğrudan tekil ziyaretçi” kriteri eklendi. Bekleme süresi ve ek gösterge koşullarında da değişiklikler yapıldı.

2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK MADDE

Düzenlemenin büyük bölümü yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Ancak yönetmeliğin 7’nci maddesi 1 Ocak 2026’da uygulanmaya başlayacak.

Basın İlan Kurumu, yapılan değişikliklerin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yönetmelik değişikliği kapsamında öne çıkan düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

• “Doğrudan trafik” tanımı güncellendi. Arama motorundan doğrudan ana sayfaya yapılan girişler de bu kapsamda sayıldı.

• Fikir işçilerinin ikamet şartları esnetildi. Komşu illerde ikamet edebilmenin önü açıldı.

• Yazarlar için bazı ikamet ve çalışma şartları kaldırıldı. Yazar statüsündekiler belirli yükümlülüklerden muaf tutuldu.

• Fikir işçisi olabilme kriterleri yenilendi. İletişimle ilgili lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti kabul edilir hale getirildi.

• İletişim mezunu olmayanların da fikir işçisi olmasının yolu açıldı. Bunun için 9 ay kesintisiz çalışma şartı getirildi.

• Yayın içeriklerinde ‘bilim’ ve ‘teknoloji’ kategorileri kapsam genişletilerek eklendi.

• İnternet haber sitelerinde alan adı değişikliğine sıkı kurallar getirildi. İçerik yönetim sistemi ve içeriklerin korunması zorunlu oldu.

• Bazı maddelerde sözleşme bildirimine ilişkin ifadeler güncellendi.

• Gazete ve internet siteleri için yüzölçümü şartları kaldırıldı.

• Günlük haber sayısı zorunlulukları yeniden düzenlendi. Genel kategoride 120 haber zorunluluğu getirildi.

• Ziyaretçi ölçümüne ‘doğrudan tekil ziyaretçi’ kriteri eklendi.

• Bekleme süresi tamamlayan siteler için ek gösterge şartları gevşetildi.

• Yayın içeriklerinde ‘bilim’ ve ‘teknoloji’ başlıkları eklenerek kapsam genişletildi.

• Bekleme süresi başlatılan yayınlarda usulsüzlük tespit edilirse başvuru yok sayılacak. Ayrıca 7’nci madde 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.