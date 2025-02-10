Resmi Gazete'de yayımlandı: İran plakalı ticari taşıtlara standart depo muafiyeti kaldırıldı

İran plakalı ticari taşıtlara yönelik uygulanan standart depo muafiyeti kaldırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Aralık 2024 tarihli ve 9366 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğüne konulan İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Kaldırılan kararda, "Standart depo muafiyeti, otobüsler hariç olmak üzere, ülkemize giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmaz. Otobüsler hariç İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden ilgili petrol ürünü için litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının yüzde 155 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir" hükmü yer alıyordu.