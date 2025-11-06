Resmi Gazete'de yayımlandı: İzmir'in 2 ilçesindeki taşınmazlar satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İzmir'in Karaburun ve Çiğli ilçelerindeki iki taşınmazın ihaleyle satışını gerçekleştirdi.

Başkanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir'in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi'ndeki taşınmazın bir bütün halinde 37 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki taşınmazın ve üzerindeki yapının ise bir bütün halinde 260/500 oranındaki hissesinin 8 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.