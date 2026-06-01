Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu İhale Kurumu 10 personel alacak

Kamu İhale Kurumu, 10 personel istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurum, 7 büro ve 3 iletişim görevlisi olmak üzere 10 personel alacak.

Gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini 1 Temmuz-10 Temmuz tarihlerinde e-Devlet'ten "Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Sınav, 3-6 Ağustos'ta Kurumda sözlü usulde yapılacak.

Adayların sınava gireceği tarih ve saat, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.