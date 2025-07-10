Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemeyle 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SGK kapsamına alınan ilaçlara ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Işıkhan, "Böylelikle, SUT ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik" dedi.

Işıkhan, ayrıca, 2 yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın da geri ödeme listesine eklendiğini belirtti.