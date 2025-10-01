Resmi Gazete'de yayımlandı: Karayolu taşımacılığına yeni düzenlemeler getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle hem yerli taşımacılara hem de yabancı plakalı araçlara yönelik yeni kurallar getirildi, idari para cezalarının kapsamı ve uygulanma şekli değiştirildi.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA SIKI DENETİM

Yeni düzenlemeye göre, yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapmaları yasaklandı. Bu yasağa uymayanlara, alt sınırın 50 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, yabancı araçların geçiş belgelerinin türüne uygun olması ve taşımada bulunması zorunlu belgelerin de taşıtta bulundurulması gerektiği hükme bağlandı.

YETKİ BELGELERİ VE SÖZLEŞMELİ TAŞITLAR

Yetki belgesi sahipleri, özmal taşıtlarının yanı sıra doğrudan kiracı oldukları sözleşmeli araçları da kullanabilecek. Ancak finansal kiralama yoluyla edinilen araçlar, sözleşmeli taşıt oranı hesabında dikkate alınmayacak.

SEFER VE SÜRE DÜZENLEMELERİ

Yönetmelikle birlikte, havalimanlarından başlayan seferler için bildirim süreleri 1 saatten 2 saate çıkarıldı. Ayrıca, bazı başvuru ve bildirim süreleri de 30 günden 3 aya uzatıldı.

PARA CEZALARINDA YENİ ESASLAR

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle idari para cezaları alt ve üst sınırlar dikkate alınarak uygulanacak. Aynı kabahatin belirli süreler içinde tekrarlanması halinde cezalara katlama uygulanacak. Örneğin, aynı taşıtın bir takvim yılı içinde aynı ihlali üçüncü kez yapması halinde para cezası bir kat artırılarak uygulanacak.

ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde yetki belgesine sahip olmayan kişilerin taşımacılık yapamayacağı hükme bağlanırken, gerekli hallerde özel izinle yabancı plakalı taşıtlara da sınırlı yetki verilebilecek. Ancak geçiş belgesiz taşıma yapan yabancı araçlara yüksek para cezaları getirildi.