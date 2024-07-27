Resmi Gazete'de yayımlandı: Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları korumaya alındı

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları korumaya alındı. Bu kapsamda, kuyular, içme, kullanma ve endüstri suyu temini için 2050 yılına kadar kullanılacak.

Güncel 27.07.2024 09:36 Giriş: 27.07.2024 09:36

Güncelleme: 27.07.2024 09:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA