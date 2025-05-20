Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü ve gözcü-muhabereci kadrolarında görevlendirilmek üzere daimi işçi statüsünde 21 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak, sınav ve mülakat bilgileri daha sonra duyurulacak.
Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.
Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.
İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.
Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.