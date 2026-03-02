Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 10 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 10 kişi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsündeki bu 10 kişi, kılavuz kaptan olarak görev yapacak.

Başvurular, 6 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.