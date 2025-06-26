Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki ormanlık alanlar turizme açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelik değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tasarruf hakkı verilen orman alanlarının, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısımları da turizm yatırımlarına tahsis edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"in 12. maddesine eklenen fıkra ile bu alanların "kamu kullanımına açık olmak şartıyla" kullanma izni verilerek tahsis sınırları içerisine dahil edilebileceği belirtildi.

Yönetmeliğe eklenen hüküm şu şekilde:

"Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırları içerisine dahil edilebilir."