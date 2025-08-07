Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, 7 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, KOBİ tanımında kullanılan “beşyüz milyon” liralık sınır “bir milyar” liraya çıkarıldı.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.
"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.
Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.
Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.