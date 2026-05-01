Resmi Gazete'de yayımlandı: Konaklama vergisi yüzde 1'e düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranı, yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.

Güncel
  • 01.05.2026 00:58
  • Giriş: 01.05.2026 00:58
  • Güncelleme: 01.05.2026 01:00
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de konaklama vergisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisi oranı yeniden belirlendi.

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

