Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni düzenleme

Kredi kartı borçlarının yapılandırılması sırasında uygulanacak aylık akdi faiz oranı, referans faiz oranını aşamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, 10 Temmuz 2025 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına atıf yapılarak, kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlara uygulanacak faiz oranlarında üst sınır getirildi.

GECİKME FAİZİ ORANI

Yeni düzenlemeye göre, yapılandırma halinde aylık akdi faiz, yalnızca TCMB tarafından ilan edilen referans oranı kadar olabilecek.

Gecikme faiz oranı ise mevcut tebliğin 5. maddesinde belirtilen azami gecikme faiz oranı üzerinden uygulanacak. Katılım bankalarında ise bu oranlar sırasıyla kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak değerlendirilecek.

Tebliğ, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.