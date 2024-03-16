Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartında faiz oranları artırıldı

TCMB'nin kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün yayımlanan tebliğe göre, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.

TCMB'DEN BANKALARA 'TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ' TALİMATI

Merkez Bankası, bankalara tüzel ve gerçek kişi TL payı için aylık artış hedefi getirdi. Merkez Bankası, daha önceden bankalara gerçek ve tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi belirlemezken, 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması şart tutuluyordu.

Amaçların sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı da artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.