Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür-sanat projelerine yeni düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür-sanat ve fikri mülkiyet alanındaki projelere sağlanan mali desteklerin kullanımına ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve kültürel-sanal faaliyetlere yönelik projelere aktarılacak fonların kullanım kriterleri yeniden belirlendi.

Dernek, vakıf, sendika, meslek birlikleri ve kamu kurumlarının hazırladığı projelerin desteklenmesi için Bakanlık bünyesinde bir komisyon oluşturulacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, başvurular bu komisyon tarafından değerlendirilecek ve kararlar Bakan onayıyla yürürlüğe girecek.

Komisyon, projeleri Anayasa, uluslararası anlaşmalar, kanunlar ve “genel ahlak” ölçütleriyle birlikte projenin kültür-sanat alanına katkısı, bütçesi ve uygulanabilirliği gibi kriterler üzerinden inceleyecek.

Kabul edilen projelere sağlanacak destek tutarı başvuruda belirtilen bütçeyi aşamayacak; aynı proje sahibi bir takvim yılında en fazla dört proje için destek alabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, desteklenen projelerde ödeme süreci, sözleşme ve denetim esasları da yeniden tanımlandı. Proje sahiplerine, belirli şartlarla destek tutarının yüzde 75’ine kadar ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, telif alanında faaliyet izni bulunan meslek birliklerine yönetim giderlerinin karşılanması amacıyla özel hesaptan üç yıl süreyle mali yardım yapılabilmesi de düzenlendi.