Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ile 6 ilde 12 alan koruma altına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararlarına göre Antalya'da 5, Erzurum ve Aydın'da 2, Hatay, Mardin ve Sivas'ta ise 1 alan koruma altına alındı.

Güncel 21.07.2024 01:45 Giriş: 21.07.2024 01:45

Güncelleme: 21.07.2024 01:48 Kaynak: ANKA

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AA