Resmi Gazete'de yayımlandı: KVKK'den apartman ve sitelerde borç listesi kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK), apartman ve site yönetimlerinde yaygın şekilde uygulanan bir yönteme ilişkin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Kurul, aidat ya da ortak gider borcu bulunan kişilerin isim ve borç bilgilerinin bina girişleri, asansörler veya koridor gibi ortak alanlarda ilan edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete’de yer verilen kararda, aidat, avans ve demirbaş giderlerine ilişkin borç bilgilerini içeren listelerin ortak alanlarda paylaşılmasının, kişisel verilerin yetkisiz kişilerin erişimine açılması anlamına geldiği belirtildi.

Kurul, ad ve soyad, daire numarası, borç tutarı ile ödeme durumuna ilişkin bilgilerin kişisel veri kapsamında değerlendirildiğini vurguladı. Bu nedenle bu tür bilgilerin ortak alanlarda duyurulmasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen veri işleme şartlarını karşılamadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu uygulamanın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerle de bağdaşmadığına dikkat çekilerek, benzer içerikteki ilanların ortak alanlardan kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Kurul, borç bildirimlerinin yalnızca ilgili kişilerin erişimine açık, kapalı iletişim kanalları aracılığıyla yapılması gerektiğini belirtti. Böylece apartman ve site yönetimlerinde sıkça karşılaşılan “borç listesi asma” uygulamasının hukuka aykırı olduğu netlik kazanmış oldu.