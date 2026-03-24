Resmi Gazete'de yayımlandı: KVKK’den veri sorumlularına yeni karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri sorumlularına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, açık rıza metinleri ile aydınlatma metinlerinin ayrı ayrı hazırlanması gerektiği açıkça belirtildi.

Kurul, yaptığı değerlendirmede açık rıza ile aydınlatma yükümlülüğünün farklı hukuki niteliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Açık rızanın, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin özgür iradesine dayandığını; aydınlatma yükümlülüğünün ise veri sorumlusunun bilgilendirme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kararda, uygulamada sıkça karşılaşılan hatalara da yer verildi. Buna göre, açık rıza ve aydınlatma metinlerinin tek bir metin içinde sunulması, aydınlatmanın onaya bağlanması ya da “okudum, kabul ediyorum” gibi ifadelerle iki sürecin birleştirilmesi hukuka aykırı kabul edildi.

Kurul ayrıca, aydınlatma metinlerinin veri işleme faaliyetinden önce yapılması gerektiğini, bu yükümlülüğün herhangi bir onaya bağlı olmadığını hatırlattı. Açık rıza alınması gereken durumlarda ise ayrı bir metin hazırlanması ve ilgili kişiden özgür iradeye dayalı onay alınması gerektiği ifade edildi.

Karara göre, aynı sayfada sunulsa bile açık rıza ve aydınlatma metinlerinin farklı başlıklar altında, birbirinden bağımsız şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca yalnızca aydınlatma metninin okunduğuna dair teyit alınabileceği, ancak bu metin için onay talep edilemeyeceği belirtildi.

Kurul, veri sorumlularının başka kurumlara ait metinleri aynen kullanmaması, metinlerin açık, anlaşılır ve sade bir dilde hazırlanması gerektiğini de vurguladı. Çok uzun, karmaşık ve yanıltıcı ifadeler içeren metinlerin de hukuka aykırılık teşkil edebileceği kaydedildi.

Kararda, bu ilkelere aykırı uygulamaların yaygın olduğu tespit edilirse Kurul tarafından resen inceleme başlatılabileceği ve yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.