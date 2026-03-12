Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'da jeotermal kaynak arama sahası ilanı

Malatya'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi sınırlarında yer alan jeotermal kaynak arama sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ 3 YIL OLACAK

Toplam 4 bin 989,7 hektar büyüklüğündeki sahanın muhammen bedeli 1 milyon 651 bin 38 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İhale, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Sözleşme süresi, ilgili mevzuatta yer alan arama safhası kapsamında 3 yıl olacak. Bu süre, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılabilecek.