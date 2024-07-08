Resmi Gazete'de yayımlandı: Manisa'da 13 jeotermal saha ihale edilecek

Manisa Valiliği'nin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 19 Temmuz'da, kent sınırları içerisinde bulunan 13 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı saha için kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Manisa'da 13 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı saha ihale edilecek.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Kula, Salihli, Akhisar, Saruhanlı, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 13 saha, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 570 bin lira ile 33 milyon lira, geçici teminat bedelleri ise 17 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen sahaların ihalesi, 19 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonu'nda yapılacak.