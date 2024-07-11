Resmi Gazete'de yayımlandı: Maraş'ta jeotermal kaynak arama alanı ihaleleri yapılacak

Kahramanmaraş Valiliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kentte 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanı için 6 Ağustos'ta ihale yapılacak.

Kahramanmaraş'ta 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanı için ihale yapılacak.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1 yıl uzatma kaydıyla açık teklif (açık artırma) suretiyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 6 Ağustos Salı günü 09.00, 09.30 ve 10.00 saatlerinde Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.