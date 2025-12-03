Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB'den özel eğitim kurumları yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle birlikte, biyometrik kimlik doğrulama sistemi üzerinden yapılacak ödemelere ilişkin geçiş sürecinin ayrıntıları netleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, biyometrik kimlik doğrulama sistemini 1 Ocak 2026’ya kadar Bakanlığın bilişim sistemine entegre eden veya entegrasyon sürecini bu tarihe kadar tamamlayacak özel eğitim kurumlarına, 1 Mayıs 2026’ya kadar verilen eğitimler için yönetmeliğin ilgili hükmüne göre ödeme yapılacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer nokta ise entegrasyon sürecini geç tamamlayan kurumlara yönelik yaptırım oldu. Buna göre, 1 Ocak 2026’dan sonra biyometrik sistem entegrasyonunu gerçekleştiren kurumlara, sistemin kurulmadığı dönem boyunca verilen eğitimler için hiçbir ödeme yapılmayacak. Bir başka ifadeyle, entegrasyonun geciktiği her gün, o döneme ait ödemelerin tamamen düşmesine neden olacak.

Değişiklikle birlikte özel eğitim kurumlarının, Bakanlığın belirlediği biyometrik doğrulama altyapısına uyum sağlaması zorunluluğu da resmî bir takvime bağlanmış oldu.

Yönetmelik değişikliği yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Hükümleri Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülecek.