Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB’de görevde yükselme ve atama düzenlemesi

Millî Eğitim Bakanlığı, personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

5 Mart 2026 tarihli ve 33187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile bazı kadroların kapsamı genişletildi ve atama süreçlerine ilişkin yeni hükümler getirildi.

BAZI KADROLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför ve matbaacı kadroları düzenleme kapsamına dahil edildi. Ayrıca görevde yükselme hükümlerine ilişkin maddelerde “matbaacı” unvanı da eklenen kadrolar arasında yer aldı.

ÜÇ YIL YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEMEYECEK

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle, bu kapsamda atanan personelin belirli durumlar dışında üç yıl boyunca yer değişikliği talebinde bulunamayacağı düzenlendi. Buna göre yalnızca yönetmelikte yer alan yer değiştirme hükümleri kapsamında yapılacak atamalar ile sonradan ortaya çıkan ve belgeyle kanıtlanabilen mazeret durumlarında yer değişikliği talep edilebilecek.

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANMA ŞARTLARI DÜZENLENDİ

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanma şartlarına ilişkin oldu. Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olan kişiler, belirli yöneticilik deneyimlerine sahip olmaları halinde ilçe millî eğitim müdürü olarak atanabilecek.

Düzenlemeye göre bu kadroya atanabilmek için şube müdürlüğü görevinde en az iki yıl, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl ya da özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları veya Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kurumlarda müdürlük görevinde en az dört yıl asaleten görev yapmış olmak şartlarından birinin sağlanması gerekiyor. Ayrıca söz konusu görevlerde toplam en az dört yıl asaleten görev yapmış olmak da şartlar arasında yer alıyor.

YÖNETİCİLERE 20 TERCİH HAKKI

Yönetmelikte yer değiştirme hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı tanındı. Görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercih yapabilecek.

Tercihlerine göre ataması yapılamayan ya da tercih yapmayan yöneticiler için ise Bakanlık tarafından elektronik ortamda kura yöntemiyle resen atama yapılabilecek.

GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 21 Nisan 2019’dan önce eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirilenlerin durumuna ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre ilgili şartları taşımaları halinde bu kişiler, müdürlük veya şube müdürlüğü görevlerinde toplam dört yıl çalışmış olmaları durumunda ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanabilecek.