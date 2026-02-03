Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'na yeni atamalar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına iki yeni isim atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Her iki isim de daha önce Merkez Bankası bünyesinde farklı birimlerde görev aldıktan sonra Para Politikası Kurulu’nda (PPK) yer almıştı.