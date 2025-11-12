Resmi Gazete'de yayımlandı: Obezite tedavisinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Obezite Tedavisi ve Cerrahisine Yönelik Hizmetler Hakkında Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme, obezite tedavisi ve cerrahisi hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelikle birlikte, obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşımı esas alan obezite üniteleri ile cerrahi müdahalelerin yürütüldüğü obezite cerrahisi uygulama üniteleri için fiziki alan, personel, donanım ve çalışma standartları tanımlandı.

OBEZİTE ÜNİTELERİ İÇİN YENİ STANDARTLAR

Obezite üniteleri artık yalnızca sağlık kuruluşları bünyesinde kurulabilecek. Bu ünitelerde sorumlu tabip, koordinatör, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşirenin görev alması zorunlu olacak. Her ünitede görüşme, muayene, eğitim ve aktivite odaları bulunacak.

CERRAHİ UYGULAMA BELGELİ UZMAN ŞARTI

Obezite cerrahisi uygulamaları, yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “obezite cerrahisi uygulama belgesi” bulunan genel cerrahi veya çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılabilecek. Bu belgeyi alabilmek için hekimlerin en az 15 vakada görev almış olmaları ve Bakanlık onaylı eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor.

KLİNİK KALİTE DENETİMİ VE YAPTIRIMLAR

Yönetmeliğe göre, obezite üniteleri ve cerrahi üniteler klinik kalite göstergeleri doğrultusunda düzenli olarak denetlenecek. “Yetersiz” düzeyde bulunan merkezlerin faaliyetleri durdurulacak ve tescilleri iptal edilecek.

Ayrıca, izinsiz açılan veya standartlara uymayan ünitelere idari yaptırım uygulanacak.

MEVCUT MERKEZLER “ÜNİTE” OLARAK DEVAM EDECEK

Yönetmelikle, 6 Mayıs 2023 tarihli “Obezite Merkezleri ve Obezite Cerrahi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı. Daha önce tescil edilen merkezler yeni yönetmeliğe göre “obezite ünitesi” veya “obezite cerrahisi uygulama ünitesi” olarak faaliyet gösterecek.