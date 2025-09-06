Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV ve silah taşıma harç tutarları hakkında karar

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) ekli bazı malların özel tüketim vergisi oranları ve silah taşıma müsade vesikaları harç tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzede 8'e, yolcu ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e Yükseltildi.

Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL'den 31.600 TL'ye, Bulundurma vesikaları 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.