Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel eğitim kurumlarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerine yönelik kapsamlı bir yönetmelik değişikliğine gitti.

11 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, öğrenci ve eğitim personelinin devam takibinden evde eğitime kadar birçok alanda yeni hükümler içeriyor.

Yönetmelikle birlikte biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) tanımı mevzuata eklendi. Bu sistem, hem bireylerin hem de eğitim personelinin ders devam takibini yapmak amacıyla kullanılacak. BKDS’de kullanılacak referans yüz verileri, rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından sisteme eklenecek.

KAYIT İÇİN YENİ BELGELER İSTENDİ

652 sayılı KHK kapsamında destek eğitimi alacak bireylerden kayıt esnasında; özel eğitim değerlendirme raporları, varsa gelişim ve etkinlik belgeleri, biyometrik fotoğraf, muvafakatname ve bilgilendirilmiş onam formu talep edilecek. Ücretini kendisi ödeyecek olanlardan ise kimlik belgeleri, geçmiş eğitim belgeleri, biyometrik fotoğraf ve muvafakatname istenecek.

ÜCRETLENDİRME, ÖLÇME VE PLANLAMA

Ücretini kendi karşılayacak bireyler için alınacak eğitim ücretleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek ve ilan edilecek. Bu bireylerden kuruma kayıt esnasında kullanılan ölçme araçları için ayrıca ücret alınmayacak. Ölçme işlemleri yalnızca bu alanda yeterliliği belgelendirilmiş personel tarafından yapılacak ve sonuçlar üçüncü kişilerle paylaşılamayacak.

Destek eğitimi planlaması, kayıt esnasında uygulanan ölçme araçlarının sonuçlarına göre BEP birimince yapılacak.

KAMERA VE BİYOMETRİK KAYIT ZORUNLULUĞU

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ve eğitim personelinin ders devam takibi, kurumun giriş-çıkışlarında yüzü net şekilde görüntüleyen kameralı izleme sistemleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemiyle yapılacak. Her iki sistemin de en az 90 gün geriye dönük kayıt tutması zorunlu kılındı.

Kurumlar, sistemlerin kesintisiz çalışması için günlük kontrol listesi tutacak, elektrik kesintilerine karşı UPS ya da jeneratör kullanacak ve kayıtların kaybolmaması için bulut veya harici depolama çözümleri sağlayacak. Bu sistemlerdeki eksiklikler “mücbir sebep” sayılmayacak.

EVDE EĞİTİM DÜZENLEMESİ

652 sayılı KHK kapsamında bedensel yetersizliği bulunduğu ve kuruma devam edemeyeceği sağlık kurulu raporuyla belirlenen bireylere, yazılı talep ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararıyla evde destek eğitimi verilebilecek. Bu bireyler için kamera ve BKDS şartı aranmayacak. Aylık eğitim planları hazırlanacak ve bir sonraki aya başlamadan Özel Eğitim Modülüne girilecek. Plan dışı gün içi değişiklik yapılmayacak.

DENETİM, BELGE VE ÖDEME KOŞULLARI

Kurumlar, geçmiş 90 güne ait kamera ve BKDS verilerini denetimlerde sunmak zorunda olacak. Sunulamaması veya kayıtlarla sistem verileri arasında uyumsuzluk bulunması hâlinde, yapılan ödemelere ilişkin işlemler 652 sayılı KHK’ya göre yürütülecek.

Evde verilen eğitimler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen denetim yetkilileri tarafından yılda en az dört kez denetlenecek. Denetimlerde şartların sağlanmadığı tespit edilen kurumlara 5580 sayılı Kanun’a göre işlem yapılacak.

BKDS sisteminde yapılan manuel girişler de denetime tabi olacak. Bu veriler ödeme sonrası incelenecek; gerçek dışı beyanda bulunan kurumlar hakkında yaptırım uygulanacak.

VERİLER KVKK KAPSAMINDA İŞLENECEK

Biyometrik veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenecek. Kurumlar, bireylere, velilere/vasilere ve personele gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlü olacak ve bilgilendirilmiş onam formu alacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 ARALIK 2025

Yönetmelik 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulama sürecinin denetimi ve düzenlemelerin yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.