Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Ekim 2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 43'üncü maddesinde yer alan "Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir" fıkrasına "Bakanlık adına denetimler, sorumluluk bölgesi esasına göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına bağlı ilgili birimler tarafından yerine getirilir" fıkrası eklendi.