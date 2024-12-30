Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel İletişim Vergisi 570 TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlandı. Tebliğ'e göre Özel İletişim Vergisi yeniden değerleme oranında artırılarak yeni yılda 570 TL olarak uygulacak.

Tebliğ'de, "27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:574) ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2025 tarihinden itibaren 570,00 TL olarak uygulanacaktır" denildi.