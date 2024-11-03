Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Akademisi Başkanlığı'na yeni atama
Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre; Polis Akademisi Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Balcı atandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama karalarına göre, Polis Akademisi Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Balcı atandı
Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü’ne Fatih Ayna atandı.
Öte yandan, 17 kente vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.