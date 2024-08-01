Resmi Gazete'de yayımlandı: Polyester elyaf ithalatına yönelik soruşturma kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
Kaynak: AA
Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını içeriyor.
Yapılan inceleme sonucunca, anılan ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.