Resmi Gazete'de yayımlandı: Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanına dair yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre posta yoluyla yurt dışından taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde 6'lı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde daha da kolaylaşacak.

Hızlı kargoyla yurt dışından gelen eşyalarda ise 8'li GTİP bilgisi aranmaya devam edilecek.

Ayrıca, konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına da imkan sağlandı.

Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle e-ticaret işlemlerinde ve e-ihracatta ülkenin uluslararası alanda uyumunun ve gelişiminin sağlanmasının hedeflendiğini, e-ticarette şeffaflık ve güvenilirliğin amaçlandığını bildirdi.

GTİP NUMARASI NEDİR?

GTİP’nin açılımı “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu”dur.

Türkiye’de GTİP kodları 12 haneli olarak kullanılır.

Sistemdeki 2’li, 4’lü ve 6’lı gruplandırmalar tüm dünyada standart olduğu için her ülke en az 6 haneli GTİP kodlarını kullanılır.

Bu 6 hanelik kısmı bilmek, ürününüzün dünya genelinde hangi sınıfta yer aldığına ilişkin bir kodlama verir, ardından Türkiye’ye özel (7–12. haneler) detaylar eklenir.