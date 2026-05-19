Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık raporlarında yeni dönem

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Sağlık Raporları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sağlık raporlarının hazırlanma usulleri, itiraz süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve elektronik rapor sistemi yeniden düzenlendi.

Yeni dönemde sağlık raporları büyük ölçüde e-Rapor sistemi üzerinden hazırlanacak, birçok işlem e-Devlet üzerinden yürütülecek.

Yönetmelikte silah ruhsatı, özel güvenlik, sürücülük, evlilik, engelli raporları ve adli raporlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yönetmelikte sağlık raporlarının hangi sağlık kuruluşlarında düzenleneceği, raporların hangi kriterlere göre hazırlanacağı ve sağlık personelinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde tanımlandı. Düzenleme; resmi ve özel tüm sağlık hizmeti sunucularını, özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsıyor.

Yeni sistemde sağlık raporu almak isteyen kişilerin öncelikle e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurması gerekecek. Sağlık raporları e-Rapor sistemi üzerinden hazırlanacak ve vatandaşlar raporlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Elektronik sisteme aktarılamayanlar dışında ıslak imzalı raporlar geçerli kabul edilmeyecek.

SAĞLIK KURULLARININ YAPISI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmelikle sağlık kurulu süreçleri de yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurullarında iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri ve fizik tedavi ya da ortopedi uzmanlarının yer alması zorunlu hale getirildi. Kurul raporlarının elektronik imza ile düzenleneceği belirtildi.

İSTİRAHAT RAPORLARINA SÜRE SINIRI

İstirahat raporlarına ilişkin kurallar da netleştirildi. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesinin ardından aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Hastalık nedeniyle verilecek rapor süresinin 20 günü aşması halinde sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Ayrıca aynı kişiye bir yıl içinde tek hekim tarafından verilecek istirahat raporlarının toplamı 40 günü geçemeyecek.

ENGELLİ RAPORLARINDA YENİ KRİTERLER

Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin bölümde ise ÖTV istisnasıyla araç alımında kullanılacak raporlar için yeni kurallar getirildi. Raporlarda engelin türü, hangi ekstremiteyi etkilediği ve engel oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu tutuldu. “Özel tertibatlı araç kullanabilir” gibi genel ifadeler yerine daha net tanımlamalar yapılacağı kaydedildi.

SİLAH RUHSATI İÇİN SIKI SAĞLIK ŞARTLARI

Yönetmelikte silah ruhsatı almak isteyenlere yönelik sağlık kriterleri de ayrıntılı şekilde düzenlendi. Epilepsi, demans, narkolepsi, ileri düzey nörolojik hastalıklar, bazı psikiyatrik rahatsızlıklar, madde ve alkol bağımlılığı bulunan kişilere olumlu sağlık kurulu raporu verilmeyecek. Ayrıca intihar girişimi öyküsü bulunanlar ile dürtü kontrol bozukluğu olan kişiler için de silah ruhsatına uygun rapor düzenlenemeyecek.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için de benzer sağlık kriterleri getirildi. Kişilerin görme, işitme, motor beceri ve psikiyatrik durumlarının değerlendirilmesi zorunlu tutuldu.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Özel güvenlik görevlileri için hazırlanacak sağlık kurulu raporlarında ise “silahlı özel güvenlik görevlisi olur”, “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” veya “özel güvenlik görevlisi olamaz” ifadelerinden birinin yer alacağı belirtildi. “Özel güvenlik görevlisi olamaz” kararı verilmesi halinde gerekçenin rapora yazılması zorunlu olacak.

EVLİLİK ÖNCESİ RAPORLAR DA DİJİTALLEŞİYOR

Evlilik öncesi sağlık raporlarıyla ilgili süreç de elektronik ortama taşındı. Eş adayları başvurularını elektronik sistem üzerinden yapacak, gerekli testlerin ardından herhangi bir sorun tespit edilmezse yeniden hastaneye gitmelerine gerek kalmadan rapor elektronik ortamda hazırlanacak. Yönetmelikte evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin çiftlere birlikte verilmesinin esas olduğu da belirtildi.

SPOR FAALİYETLERİNDE RAPOR ŞARTI DEĞİŞTİ

Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak.

ADLİ RAPORLARDA MAHREMİYET VURGUSU

Adli rapor süreçleri de yönetmelikte geniş yer buldu. Adli muayenelerin insan hakları ve mahremiyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların muayenesinin talepleri halinde kadın hekim tarafından yapılmasının esas olduğu belirtilirken, işkence veya kötü muamele bulgusu tespit edilmesi halinde durumun derhal savcılığa bildirileceği kaydedildi.

İTİRAZ SÜRECİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Sağlık kurulu raporlarına itiraz süreçleri de yeniden düzenlendi. Kişiler, velileri, vasileri ya da raporu isteyen kurumlar il sağlık müdürlüklerine başvurarak itiraz edebilecek. Gerekli durumlarda hakem hastane süreci işletilecek ve bazı raporlar için verilen kararlar kesin sayılacak.