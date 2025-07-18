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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sayıştay Başkanlığı'na üyelik için seçim yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 18.07.2025 09:22
  • Giriş: 18.07.2025 09:22
  • Güncelleme: 18.07.2025 10:17
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sayıştay Başkanlığı'na üyelik için seçim yapılacak
Fotoğraf: AA

Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.

Sayıştay'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından seçim yapılacak.

Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, kuruma 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

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