Resmi Gazete'de yayımlandı: Sayıştay Başkanlığı'na üyelik için seçim yapılacak

Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.

Sayıştay'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından seçim yapılacak.

Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, kuruma 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.