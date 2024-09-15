Resmi Gazete'de yayımlandı: Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi
Kırşehir'in Mucur bölgesinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden tespit edildi. Konuya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA
Kırşehir'in Mucur bölgesinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden tespit edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine Milli Parklar Kanunu gereğince karar verildi.
Kararda, alanın yeni sınırlarını gösterir harita ile koordinatları da yer aldı.