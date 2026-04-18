Resmi Gazete'de yayımlandı: SGK'den yemek parası kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara sağlanan yemek yardımlarına ilişkin bir yönetmelik değişikliğine gitti. 18 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek bedellerinde prime esas kazançtan muaf tutulacak günlük sınır 300 Türk Lirası olarak güncellendi.

17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılan bu düzenleme, hem nakit ödemeleri hem de yemek kartı, kuponu veya üçüncü kişilerden alınan servis hizmetlerini kapsıyor.

SINIR AŞILDIĞI GİBİ KESİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre, yemek hizmetinin doğrudan işyerinde veya işyeri müştemilatında sunulması durumunda maliyetin tamamı sigorta priminden muaf tutulmaya devam edecek.

Ancak yemek hizmetinin işyeri dışında, nakit ödeme, yemek kartı veya çek gibi yöntemlerle sağlanması halinde, günlük 300 TL’ye kadar olan kısım istisna kapsamında tutulacak.

Belirlenen bu tutarı aşan ödemeler ise "maaş" niteliği taşıyacak ve aşan kısım üzerinden sigorta primi kesintisi yapılacak. Örneğin, bir çalışana günlük 350 TL yemek bedeli ödenmesi durumunda, 300 TL’lik kısım muafiyet kapsamında kalırken, kalan 50 TL üzerinden işveren prim ödemekle yükümlü olacak.