Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medya içerik üreticileri için KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında, sosyal medya içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerine uygulanan KDV'de değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan değişiklik tebliğinde, söz konusu kişilerin vergilendirilen gelirlerine KDV istisnası uygulanmasına ilişkin şu değişiklik yapıldı:

"...internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere de söz konusu istisna uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.”