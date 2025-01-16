Resmi Gazete'de yayımlandı: Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Eğitimcilerin tepki gösterdiği yeni yönetmelik ile; Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AKADEMİ GİRİŞ SINAVI

Akademide hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi amacıyla ÖSYM tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. MEB-AGS'nin kapsamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenecek.

MEB-AGS'nin içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, sınavda yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvuru usulü, sınavdan elde edilecek puan türlerinin hazırlık eğitimine girişte kullanılmasına ve sınav sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesi ile sınava ilişkin diğer hususlar Bakanlık ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenecek. Sınav kılavuzu belirlenen bu hususlar doğrultusunda ÖSYM tarafından hazırlanarak yayımlanacak.

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. MEB-AGS’nin yapılacağı tarihler, Bakanlık ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenecek. ÖSYM, MEB-AGS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde duyurulacak.

Başvuru belgesi; adayların ayrıntılı kimlik bilgileri, öğrenim düzeyi ve öğrenim alanlarına ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte ÖSYM tarafından hazırlanacak.

HAZIRLIK EĞİTİMİNE ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Hazırlık eğitimine alınacaklarda 7528 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıdaki şartlar aranacak:

Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olmak.

Engelli adaylar için EKPSS’den, diğer adaylar için MEB-AGS’den alanlarında belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Daha önce Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan, mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı hâlde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar bakımından yerleştirildikleri tarihten itibaren bir yıllık süre geçmiş olmak.

Öğretmenlik mesleğini yapabileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu almış olmak.

HAZIRLIK EĞİTİMİ DUYURUSU VE AKADEMİYE BAŞVURU

Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere hazırlık eğitimine alınacaklar için alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sayısı, taban sınav puanı, başvuru yeri ve süresi ile başvuruya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda belirtilecek. Hazırlık eğitimine alınacaklarda aranan şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen süre içinde hazırlık eğitimine alınmak üzere başvuruda bulunabilecek. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

HAZIRLIK EĞİTİMİNE ALINACAKLARIN BELİRLENMESİ

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sayısı dahilinde her alan için MEB-AGS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. MEB-AGS puanının eşitliği halinde hazırlık eğitimine alınacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Hazırlık eğitimine; 2828 sayılı Kanun ile 3713 sayılı Kanun kapsamında olanlardan alınacaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek, Milli sporcu statüsünde bulunanlardan alınacaklar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre belirlenecek. Engelli adaylardan alınacaklar EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenir. EKPSS puanının eşitliği hâlinde hazırlık eğitimine alınacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Hazırlık eğitimine alınacaklar Bakanlıkça ilan edilecek.

AKADEMİYE KAYIT

Hazırlık eğitimine kayıt hakkı kazananların, Akademi tarafından belirlenen takvim ve planlama doğrultusunda eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtları yapılacak.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirlenen şartları taşımak ve 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

Öğretmen adaylarının tercihleri doğrultusunda eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 7528 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas başarı puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Atamaya esas başarı puanının eşitliği halinde MEB-AGS puanı yüksek olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde bozulmaması durumunda yerleştirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumları için yeniden tercih hakkı verilir ve ikinci fıkrada belirtilen usule göre yerleştirmeler gerçekleştirilecek. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kura ile yerleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınır ve eğitim kurumlarına yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren iki ay içerisinde tamamlanacak.

Başvuru tarihleri, başvuruda bulunacaklardan birinci fıkrada belirlenen şartlara ilişkin istenecek belgeler ve yerleştirmeye ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda belirtilecek.

TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

Yerleştirmesi yapılanlara 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak. Yerleştirmesi yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş günü izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak zorunda olacak.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların yerleştirmeleri iptal edilecek. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı hâlde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamaz ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla bir yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmak üzere başvuruda bulunamayacak.

Göreve başlamak üzere yerleştirildikleri eğitim kurumunun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvuran adaylardan kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, sağlık kurulu raporu, askerlik durum belgesi ile duyuruda belirtilen diğer belgeler istenir. Belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Bilgi ve belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile bilgi ve belgelerinde yerleştirmeye engel hâli olduğu tespit edilenler göreve başlatılamayacak. Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü arasında hizmet sözleşmesi imzalanacak.

İLÇE GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

İlçe grubu belirleme komisyonu, il millî eğitim müdürü başkanlığında ilçe millî eğitim müdürlerinden oluşacak. İlçe grubu belirleme komisyonu ilçelerin coğrafi özellikleri ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak ilçe gruplarını oluşturur. Oluşturulan ilçe grupları Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanacak.

NORM KADRO FAZLASI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Eğitim kurumunun norm kadro sayısının değişmesine bağlı olarak norm kadro fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecek. Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla sözleşmeli öğretmenin bulunması hâlinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecek.

Norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenler alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce atanacak. Hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenliğe önce başlayan, atamaya esas puanı yüksek olan atanacak. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlerin atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları öncelikli olmak üzere ilgili valiliklerce resen yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenin, üçüncü fıkra kapsamında atamasının yapılamaması durumunda alanında en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan beş il Bakanlıkça tercihine sunulacak. Atama işlemi öğretmenin tercihi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Tercihte bulunmayan öğretmenin ataması Bakanlıkça resen yapılacak.

HİZMETİN GEREĞİ OLARAK YAPILABİLECEK YER DEĞİŞTİRMELER

Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda yer değişikliği teklif edilen sözleşmeli öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları valiliklerce, görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise Bakanlıkça öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sözleşmeli öğretmenler, alanında görev yapan kadrolu öğretmenler için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olacak. Sözleşmeli öğretmenlere öğretmenlik görevi veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticiliği dışında herhangi bir görev verilemeyecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşmeli öğretmenlerle mali yılla sınırlı olarak sözleşme yapılır. Sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerli olacak. Bu Yönetmelik kapsamında görev yeri değişen sözleşmeli öğretmen ile atandığı eğitim kurumunun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü arasında yeni bir sözleşme yapılır. Yapılacak bu sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğinde olacak.

ÖĞRETMEN KADROSUNA ATAMA

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Kanun, 7528 sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanacak.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Geçici madde ile; 1 Eylül 2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, bu Yönetmeliğin 20'nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.