Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksilere yeni zorunluluk

Taksilere taksimetre ile entegre çalışan "taksi mali cihazı" zorunluluğu getirildi. Kayıt dışı kazancı önlemek amacıyla yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre taksiler 1 Eylül 2026'ya kadar 'taksi mali cihazı' kullanmaya başlamak zorunda. Taksilerde kullanılan mevcut taksimetreler de ya bu yeni mali cihazlarla bağlantılı hale getirilecek.

T24'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte, taksi taşımacılığında "Taksi Mali Cihazı" kullanımı zorunlu hale getirildi.

Artık her takside kartla ödeme imkânı sunulacak, mevcut kart sistemleri de zorunlu hale getirilen bakanlık onaylı Taksi Mali Cihazları ile bağlantılı çalışacak. Taksi işletmecileri 1 Eylül 2026'ya kadar bu cihazları edinmek zorunda.

Cihazlar üzerinden düzenlenen her belge (fiş/fatura), dijital formatta ve bakanlık standartlarına uygun şekilde kayıt altına alınacak. Bu sayede taksi gelirlerinin tam anlamıyla kayıt altına alınması ve vergi uyumunun artırılması sağlanacak.

Bakanlık, bu düzenlemenin temel amacını "kayıtlı ekonominin desteklenmesi" ve "belge düzenine uyumun artırılması" olarak açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

"Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine olan uyum ve kartla ödeme imkânlarının artırılması amacıyla taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflere, kullandıkları taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışacak veya taksimetre özelliğini de haiz Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Taksi Mali Cihazları, Taksi Mali Cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğ kapsamında taksi işletmeciliği faaliyetinde kullanılmak üzere Bakanlıktan onay alınan cihazlardır.

Taksi Mali Cihaz modellerinin taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerce kullanılabilmesi için, Bakanlıkça belirlenmiş olan şartları haiz olduğunun onaylanmış olması mecburidir.

Onay müracaatında bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmaların idari incelemeleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler 1/9/2026 tarihine kadar, bu Tebliğ ve ilgili kılavuzlarda belirlenen teknik özellikleri taşıyan ve Bakanlıkça onay verilmiş Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorundadır. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaktır.

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, taksimetre üreticileri, Taksi Mali Cihaz üreticileri, Taksi Mali Cihaz yetkili servisleri, banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır."